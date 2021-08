Adolescente de 15 anos é morta esfaqueada, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma adolescente de 15 anos foi morta esfaqueada na madrugada do último domingo (8) na avenida Getúlio Vargas, Orla do Cais, bairro Matinha, em Tucuruí, sudeste do Pará.

