Ministro Jader Filho garante R$ 21,4 milhões em recursos para obras na Grande Belém

Jader Filho vai participar das cerimônias de assinatura dos contratos para novos investimentos do Governo Federal.

Cumprindo novas agendas no Estado do Pará, o ministro das Cidades, Jader Filho, visita dois municípios da Região Metropolitana de Belém nesta segunda-feira (22): Marituba e Santa Izabel do Pará. Nas ocasiões, o ministro Jader Filho vai participar das cerimônias de assinatura dos contratos para novos investimentos do Governo Federal, voltados à realização de obras de mobilidade urbana e abastecimento de água nos municípios paraenses.

MaritubaEm Marituba, será assinado o contrato de repasse de R$ 11,9 milhões em recursos federais para obras de pavimentação de vias do bairro Novo Horizonte, que devem beneficiar mais de 5 mil famílias da localidade. Além do asfaltamento, parte dos investimentos será destinado para a implementação de um microssistema de abastecimento de água na comunidade rural do bairro Riacho Doce.A cerimônia de assinatura dos contratos para os repasses de recursos do Ministério das Cidades será realizada no Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, às 10h, com a presença da prefeita Patrícia Alencar, lideranças políticas e sociais municipais e demais autoridades paraenses.

Santa Izabel do ParáJá em Santa Izabel do Pará, o ministro Jader Filho vai assinar o contrato que prevê o repasse de R$ 9,5 milhões para ações integradas de saneamento e urbanização, como implantação de redes de esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais.Além do repasse de recursos por meio do Ministério das Cidades, haverá, ainda, o anúncio de mais investimentos do Governo Federal para o município por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: mais R$ 9,5 milhões destinados para a pavimentação de estradas vicinais em comunidades rurais de Santa Izabel do Pará.O evento será realizado no espaço Cris Recepções e contará com a presença do prefeito Evandro Watanabe, lideranças sociais e autoridades do legislativo municipal e estadual.SERVIÇO:Assinatura de contratos para repasse de recursos federais para obras em Marituba e Santa Izabel do Pará (PA)

Data: 22 de janeiro (segunda-feira)Horários:

– Marituba: 10h

– Santa Izabel do Pará: 12:30hLocais:

– Marituba: Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba – Rod. BR-316, km 11, Centro.

– Santa Izabel do Pará: Cris Recepções – R. Miguel Barbosa, 1-143, Centro.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/11:42:05

