Denise Rocha gastou R$ 600 mil em plásticas antes da Playboy: “Me sinto uma ferrari”

Denise Rocha. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Capa da Playboy África, a advogada Denise Rocha, de 40 anos, contou que já gastou o equivalente a R$ 600 mil em plásticas e procedimentos estéticos e que “transformar o corpo” foi algo que abriu caminho para que ela pudesse posar para a revista masculina pela segunda vez.

Conhecida como a “advogada mais sexy do mundo”, ela posou para a Playboy Brasil em 2012, e fez história por conta do apelido na época: Furacão da CPI.

“Antes eu me sentia como um carro popular, algo comum. Mas agora, depois de todas essas mudanças, me vejo como uma Ferrari, um carro de luxo”, disse ela, referindo-se às plásticas e procedimentos.

Denise acrescentou: “Posar para a Playboy novamente é uma forma de celebrar quem eu me tornei. Eu não sou mais aquela pessoa insegura do passado. Agora, sou uma mulher confiante e realizada”, continuou.

A criadora de conteúdo fez três cirurgias para colocar próteses nos seios; fez plástica no nariz duas vezes; e fez uma lipo, além da cirurgia íntima, de aplicações de botox e do tratamento para rejuvenescer o rosto.

Fonte: FA Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/18:59:42

