Miss Universe Brasil perderá título? Comunicado fala sobre desrespeito à hierarquia

Luana Cavalcante, Miss Universe Brasil 2024 | Foto: @_thompsondiego | Divulgação | Miss Universe Brasil

Luana Cavalcante fez várias denúncias contra Gerson Antonelli, coordenador nacional do concurso.

Após a Miss Universe Brasil 2024, Luana Cavalcante, denunciar o coordenador nacional do concurso, Gerson Antonelli, um comunicado em defesa de Júlia Gama, Vice Miss Universo 2020, foi publicado nesta sexta-feira (22) na página oficial do concurso. Nele, a gestão da franquia no Brasil pontua também que as misses não podem desrespeitar a hierarquia.

Por conta das denúncias da atriz pernambucana, Júlia Gama começou a ser cobrada por posicionamento nas redes sociais. A gaúcha apresentou a edição que elegeu Luana e é próxima de Gerson.

O comunicado destaca que Júlia “não faz parte da Organização Miss Universe Brasil e que apenas foi contratada para apresentar o evento nacional em 2024.”

“Júlia é uma profissional reconhecida internacionalmente pelo seu talento e sua história no mundo miss. Portanto, não é sua responsabilidade e dever explicar fatos e opinar sobre assuntos internos da Organização Miss Universe”, acrescenta.

O texto pontua, ainda, que Júlia “foi convidada a fazer parte do time de preparação de Luana Cavalcante.” No entanto, isso não ocorreu e esclarece: “Porém, devido a agenda extensa incluindo procedimentos cirúrgicos, recuperação de tais procedimentos e outras responsabilidades organizadas e assumidas pela Miss tal preparação se tornou inviável.”

“Apesar disso tudo, Júlia ainda ofereceu diversas oportunidades para orientar a miss antes e durante o confinamento no México provando sua preocupação, gentileza e profissionalismo. Não podemos confirmar se a miss aceitou tal oportunidade”, acrescenta.

Logo em seguida, a organização pede que o público não cobre mais a gaúcha, que mora no México, sobre a “polêmica atual”. Além disso, destaca que o comunicado foi emitido de forma voluntária.

Luana Cavalcante perderá o título?

O comunicado também crítica os últimos acontecimentos envolvendo o concurso e destaca que a Miss deve respeitar a hierarquia. “Nem tudo o que se ouve neste mundo miss que nos últimos se tornou tóxico, invasivo e irresponsável é verdadeiro”, diz.

“A miss tem obrigações com a marca e com o título que representa, não pode agir como quer, quando quer e desrespeitar a hierarquia da organização nacional e da marca da qual é representante”, continua.

“A organização deve cumprir e respeitar as regras contratuais com a organização internacional que está acima nesta mesma hierarquia. Em breve um comunicado detalhado contundente com a verdade”, encerra o texto.

O diretor nacional do concurso no país – que assumiu a franquia em abril deste ano – foi acusado pela primeira mãe a ser eleita Miss Universe Brasil de impor diversas restrições infundadas. E, caso ela não acatasse, teria sua coroa retirada.

Dentre elas, dar entrevistas para veículos de comunicação, postar o trabalho de parceiros que ajudaram na sua preparação para o Miss Universo e a fazer publicações nas redes sociais sem aprovação prévia. Ainda, conforme Luana, ela perdeu um tratamento odontológico após Gerson impor ao profissional que fosse feito nele primeiro.

No início da semana, Gerson disse que irá se manifestar em momento oportuno.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Patrícia Marques/ Portal Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2024/07:29:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...