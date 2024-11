Trânsito em trecho da Avenida Visconde de Souza Franco é interditado neste sábado

Interdição ocorre entre as ruas 28 de Setembro e Senador Manoel Barata. — Foto: Agência Pará

Neste sábado (23), das 7h às 20h, o trânsito na Avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas 28 de Setembro e Senador Manoel Barata, em Belém, será interditado parcialmente para mais um serviço do amplo projeto de saneamento e urbanização.

Neste trecho, a obra será realizada em duas etapas. Na primeira, na faixa da esquerda haverá escavação, com a faixa da direita seguindo com o fluxo normal. Na segunda etapa, o serviço será executado na faixa da direita, liberando o trânsito na faixa da esquerda.

Com a implantação da rede coletora ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco e ruas transversais, todo o material passará pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, a maior do Estado, vinculada à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), e que avança para a fase final.

Além da Avenida Visconde de Souza Franco, os trabalhos já foram executados na Rua Municipalidade, Passagem Vila Rica e Avenida Senador Lemos, prosseguindo na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Passagem Vila Rica e Travessa Almirante Waldenkolk até este sábado (23). O Canal da Doca também está recebendo obras específicas de esgotamento.

