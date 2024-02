Homem agride mulher com correia no meio de rua no Mato Grosso; veja vídeo

(Foto: Reprodução)- Mulher de 45 anos foi brutalmente agredida por um homem, de 42, que utilizou uma correia de borracha para desferir golpes contra a vítima, na noite de domingo (18), em Juara (656 km de Cuiabá). O caso foi registrado por uma câmera de segurança. O suspeito foi preso em sua residência.

De acordo com o relato da vítima, ela não possui nenhum vínculo com o suspeito, que chegou em veículo e logo desceu com a correia, surpreendendo a mulher com as agressões.

Ela também foi empurrada e teve a cabeça pressionada contra o muro. Após o episódio, o homem fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e chegando no local, encontrou a vítima com uma testemunha. Foram feitas rondas nas imediações para tentar localizar o suspeito, mas sem êxito.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Juara, onde ficou sob cuidados médicos.

Pouco tempo após, o suspeito foi localizado por uma guarnição da PM e detido em sua residência. O homem ainda tentou resistir às abordagens dos militares, e ficou com lesões no corpo, em decorrência do uso de força moderada.

Em seguida, o suspeito foi encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

No vídeo da câmera de segurança é possível ver o homem agredindo a mulher, enquanto ela grita por socorro e cachorros latem com a ação.

Vídeo:

Homem agride mulher com correia no meio de rua no Mato Grosso.

Leia mais: https://t.co/7LxPk1YD2c pic.twitter.com/hOi51cVwxc — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 22, 2024

Fonte: Olhar Direto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/13:14:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...