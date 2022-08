“Monstro do Poço” é condenado por homicídios e ocultação

Sebastião Pereira da Costa foi condenado a 28 anos de reclusão. |Foto:Divulgação/Polícia Civil

Sebastião Pereira da Costa foi condenado por crime triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

O Tribunal do Júri da comarca Salinópolis condenou, nesta segunda-feira (22), Sebastião Pereira da Costa, o “monstro do poço” a 28 anos de reclusão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, contra a vítima Ana Paula Cota, uma das três mulheres encontradas mortas e enterradas em um poço no interior da propriedade do réu.

A denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Laercio de Abreu, em janeiro de 2016, foi acatada e a tese do Ministério Público do Estado (MPPA) julgada procedente. Atuou na sessão do tribunal do júri pelo Ministério Público do Estado a promotora de Justiça Francisca Suênia de Sá. A sessão foi presidida pelo Juiz de Direito Antônio Koury.

O autor dos crimes, um servidor público que era professor e diretor de escola, foi descrito por diversas testemunhas como violento e agressivo com as mulheres de seu convívio, incluindo alunas e funcionárias, e ainda que tinha rompantes de ódio e agressividade.

No caso da vítima Ana Paula, o Ministério Público considera que houve requinte de crueldade, mediante manipulação, utilizando recurso que dificultou a defesa, aproveitando um momento de fragilidade, quando ela havia acabado de se separar do ex-companheiro e precisava de abrigo. A vítima ficou hospedada no sítio do criminoso, local afastado da zona urbana, por cerca de três dias, enquanto se preparava para mudar de cidade.

O ex-marido da vítima foi uma das primeiras pessoas a se preocupar com o desaparecimento dela e entrou em contato com a família e começou as buscas. Ele também reconheceu objetos da vítima no local, informou até haver fotos de Ana Paula com os objetos.

Outros crimes

Em dezembro de 2015, o mesmo réu já havia sido condenado pelo Conselho de Sentença por homicídio qualificado, após as investigações da Polícia Civil terem localizado e resgatado o corpo de Jozilene dos Santos da Cota. Além da condenação pela morte de Jozilene, Sebastião Pereira da Costa também é investigado em inquérito policial autônomo sobre a terceira ossada encontrada em sua propriedade e que pertence a Madalena da Costa Piedade. (Com informações do TJPA).

Jornal Folha do Progresso em 24/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...