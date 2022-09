Morador de Novo Progresso é flagrado morando em rua da cidade de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Amigos e familiares podem entrar em contato com a senhora que doa alimento para ele através do fone (93) 988038503.

(Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Nesta terça-feira,20 de setembro de 2022, uma mensagem enviada para redação do Jornal Folha do Progresso, mostra morador de Novo Progresso vivendo em situação de rua na cidade de Santarém (distante 740 quilômetros de Novo Progresso).

