Sorteio de uma moto “Biz ou um Pix de R$18 mil” está disponível em Novo Progresso

Um sorteio de uma moto Biz do ano -zero km- ou o o PIX no valor de 18 mil reais esta disponível para interessados em Novo Progresso. (Foto:Divulgação)

Os organizadores “Aline Kreuch e Hulio Martins“ estão vendendo a participação no Valor de R$ 90 (noventa reais), o limite máximo de participantes é de 300. “Serão 300 números, pois colocamos o valor de R$ 90 cada rifa, para não ficar tão alto o valor e ser bom para concorrer, assim serão 300 números, terminando já sorteia no mesmo dia” informou.

O Ganhador poderá escolher entre um vale compras de uma Biz do ano que está no valor de 18 mil reais ( a concessionária deu prazo de 5 meses de entrega a Honda tem esse prazo quem for lá eles passam o bem ) ou R$ 18 mil reais em PIX que será realizado no mesmo dia do sorteio na conta do ganhador. A venda dos números e o sorteio será ‘on-line’.

Dúvidas para os integrantes do grupo.

A data do sorteio será realizada quando tiver vendido todos os números.

Para participar entre em contado nos seguintes fones /WhatsApp (67) 99287 6854 e (93) 98409 9549. Para comprar o número, o interessado faz o pix através do CNPJ 24.934.755/0001-21 envia o comprovante para os contatos acima citados e escolher o número entre os disponíveis.

Acesse o link para entrar no Grupo: https://t.me/+oF3JfcpkpKcwZjRh

