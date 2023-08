Novo Progresso não sofre apagão que afetou 2,9 milhões de imóveis no Pará

Apagão afeta 2,9 milhões de imóveis no Pará, causa falta de água e problemas em mercados e postos de combustíveis – (foto: Reprodução)

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), um incidente na infraestrutura de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) resultou na interrupção de 16 mil megawatts (MW) de carga elétrica.

Em Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira não faltou luz, isso ocorreu, “pois as subestações que atendem a localidade possuem um ponto de suprimento que não foi afetado pelo blecaute”.

O apagão começou às 8h31min desta terça-feira, 15 de agosto de 2023. Por volta das 10h30, algumas localidades começaram a ter fornecimento restabelecido. Em nota, a Equatorial Pará informou “que 100% dos clientes, em todo o estado, tiveram o fornecimento de energia normalizado, às 14h23, desta terça-feira”.

Em cidades como Belém e no centro de Altamira, motoristas enfrentaram problemas para abastecer os veículos, pois com a falta de energia as bombas não funcionavam. Houve ainda falta de água, mercados que fecharam, além de problemas em restaurantes e semáforos sem funcionar, o que teria ocasionado um acidente em Belém, segundo os motoristas envolvidos.

Leia também:Apagão atinge vários estados e deixa brasileiros sem energia

No aeroporto da capital houve filas, pois os cartões de embarque estavam sendo emitidos manualmente. O g1 procurou a Infraero para informações sobre possíveis atrasos nos voos, mas não obteve retorno.

Por conta da falta de energia, ao menos um mercado fechou a portas em Belém e uma grande filas se clientes se formou no local. Após alguns minutos de espera, os clientes foram orientados a deixar o supermercado, pois não havia previsão para reabrir.

“As equipes técnicas da distribuidora trabalharam, sem medir esforços, após uma interrupção geral em diversas regiões do Brasil, confirmada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que afetou 98% dos municípios paraenses. A Equatorial Pará gerenciou as tratativas com o ONS, que coordena a recomposição do sistema de forma segura em todo o Brasil”, informou a concessionária em nota.

A falta de luz não afetou escolas ou funcionamento de serviços públicos porque nesta terça é feriado no Pará em celebração à Adesão do Pará à Independência do Brasil. O atendimento em hospitais também não foi afetado, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que “problemas elétricos afetaram os sistemas que abastecem algumas áreas de Belém e Região Metropolitana na manhã desta terça-feira (15). O fornecimento de água será normalizado gradativamente”.

Com o feriado no Pará, serviços municipais e estaduais não estão funcionando, exceto os essenciais. Escolas também estão sem aula e o movimento nas ruas e em cruzamentos é menos intenso, principalmente na capital.

Fonte: Redação Folha do Progresso e G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2023/05:25:27

