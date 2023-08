Vereador agradece ao prefeito por não ter APAGÃO em Novo Progresso?

(foto>Reprodução) – O vereador do Município de Novo Progresso, conhecido popularmente na cidade por Moacelio (popular Fotinha), exercendo seu primeiro mandato, mas sem conhecimento algum para exercer verdadeiramente o mandato de um parlamentar que preocupa realmente com a população, para fiscalizar o mandato do Prefeito Gelson Dill (MDB) e/ou fazer leis que beneficiem a população, o vereador aparenta ser apadrinhado da administração municipal do Município, que tem o dever exclusivo de fiscalizar as mazelas administrativas e faz ao contrário, mente para tentar enganar a população que está tudo bem. O vereador também é conhecido como fotinha, por postar obras públicas de competência do executivo em suas redes sociais.

Moacelio que já foi denunciado em seu mandato de vereador por empregar parentes na administração municipal, em desrespeito à lei do NEPOTISMO, agora escancarou com mais nova mentira. Postou em seu status em rede social no WhatsApp, que em Novo Progresso não teve APAGÃO, neste dia 15 de agosto Graças ao Prefeito Gelson Dill.

Leia mais>Após denúncia de Nepotismo: Vereadores exonera família e caso está no MP que apura denúncia

O vereador usou uma imagem jornalística da tv, onde mostra o apagão em cidades do Pará, e escreve; “Apagão No Pará Inteiro…. Novo Progresso? Não Foi Afetado.

Obg. Prefeito Gelson Dill.

O que pretende o vereador com tamanho absurdo, em direcionar o não apagão em Novo Progresso e distrito de Castelo de Sonhos (Altamira), como méritos de um prefeito?

Será que ao menos ele sabe o que vem ser um apagão?

Qual o cargo ou função tem o prefeito de novo Progresso ao nível federal nas redes de transmissão, neste caso do APAGÃO?

Causas do APAGÃO-De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), um incidente na infraestrutura de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) resultou na interrupção de 16 mil megawatts (MW) de carga elétrica.

Leia também:Novo Progresso não sofre apagão que afetou 2,9 milhões de imóveis no Pará

Porque não teve APAGÃO em Novo Progresso- Em Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira não faltou luz, isso ocorreu, “pois as subestações que atendem a localidade possuem um ponto de suprimento que não foi afetado pelo blecaute”.

Leitor do Jornal Folha do Progresso, enviou o print da postagem para redação e comentou que atualmente a classe política experimenta de um descrédito popular de tamanha relevância por causa destes tipos de políticos que pensa em si próprio e não na população. “Talvez a grande questão que motiva o descrédito do político é o nível de preparo do político para ser um verdadeiro representante do povo”. Quando detém o poder faz do Executivo e Legislativo casas de conchavos para tirar proveitos particulares para si, para familiares e apadrinhados políticos, com esses arranjos eles vão se perpetuando no poder dentro do Município de Novo Progresso, com falsas promessas e mentiras iguais a esta.

Mais isso tudo vem do vereador que já é bastante conhecido como Fotinho puxa saco do Prefeito, prefere falar mal de quem mostra as atitudes nefastas da atual administração, mas com certeza a população do Município de Novo Progresso está atenta, os munícipes não poderão ficar a mercê da sorte, concluiu.

Porque as pessoas puxa saco? – A expressão puxa-saco começou a ser usada na gíria militar, e provavelmente na época Colonial. Os oficiais não colocavam suas roupas em malas, mas em sacos durante as viagens. Mas quem carregava, obedientemente, a bagagem para cima e para baixo eram os soldados. Puxar esses sacos virou sinônimo de subserviência.

Como saber se a pessoa está puxando saco? – Elas são pessoas que estão sempre buscando alcançar resultados por meio da bajulação, elogiando os chefes, fazendo trabalhos desnecessários, e, de maneira geral, fingindo quaisquer comportamentos que elas pensem que irá agradar os superiores. O problema dos puxa saco é que eles não são verdadeiros.

