Foto: Reprodução | Faltam apenas 3 dias para a realização da 29ª edição da tradicional Festa do Costelão da Comunidade Alvorada da Amazônia, em comemoração ao Dia do Trabalhador, em Novo Progresso (PA).

O evento acontece nesta quinta-feira, 1º de Maio de 2025, no Pavilhão de Festas da Igreja Católica da comunidade, localizada a 35 km de Novo Progresso. Com entrada gratuita, a festa promete reunir um grande público em um dia de celebração, alegria e tradição.

A programação inclui show nacional com a banda Agita Som, diretamente do Mato Grosso, patrocinada pela Prefeitura Municipal, além da participação de artistas regionais.

Para garantir conforto e segurança, a organização preparou uma ampla estrutura com segurança, praça de alimentação e banheiros. O famoso costelão será servido gratuitamente aos participantes, que devem levar prato e talheres.

A Festa do Trabalhador da Alvorada da Amazônia já é considerada uma das mais tradicionais e aguardadas da região, consolidando-se como um grande sucesso a cada edição.

A expectativa é de mais uma celebração inesquecível!

Contagem Regressiva: Vem aí o 29º Costelão da Alvorada da Amazônia! Leia mais https://t.co/Mx8KN9qGge pic.twitter.com/Dz2aWCrDNY — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 28, 2025

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/16:36:02

