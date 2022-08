Carreta passa por cima de ciclista idoso em Marabá

Foi tudo muito rápido e o ciclista não teve como desviar após a carreta enconstar nele |Foto: Divulgação

Segundo informações de populares, o homem estava pedalando pela margem da rodovia quando a carreta encostou no idoso o fazendo cair, sendo imediatamente esmagado

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (30) em Marabá no sudeste paraense. Uma carreta passou por cima de um ciclista que estava a margem da BR-222 no núcleo São Félix. O acidente aconteceu por volta de 8h da manhã em frente a um hotel da região.

Segundo informações de populares, o senhor estava pedalando pela margem da rodovia quando a carreta encostou no idoso o fazendo cair, sendo imediatamente esmagado pela rodagem do pesado veículo. A carreta ainda bateu em um veículo que estava mais a frente.

O senhor idoso da bicicleta foi identificado como “Zé do Cabaré”, não tendo a mínima chance morrendo instantaneamente no local. Populares acionaram a Polícia Militar e também o Instituto Médico Legal para isolar a área, fazer a remoção e realizar os procedimentos periciais. A identidade do motorista ainda não foi divulgada. (Com informações do DOL Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

