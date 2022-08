Sefa apreende caminhão com 12 mil litros de aguardente em Marabá (PA)

Sefa apreende aguardante em Marabá, no Pará. — Foto: Reprodução / Sefa

Apreensão no KM 9 da rodovia BR-230, conhecida como rodovia Transamazônica.

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de Carajás, no sudeste do Pará, apreenderam uma carga de 12 mil litros de aguardente.

O caminhão, com origem de Anápolis, em Goiás, tinha destino a Marabá, foi retido no sábado (27) no posto fiscal do KM 9 da rodovia BR-230, a Transamazônica, em Marabá.

Segundo o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola, “o motorista apresentou nota fiscal, mas foi constatado o não recolhimento do imposto antecipado, conforme prevê a legislação”.

“Estávamos monitorando a empresa e, desta forma, conseguimos fazer a apreensão de mais uma carga de bebida que tentava entrar no estado sem recolhimento do Imposto Sobre Mercadorias e Serviços (ICMS)”, explica.

Segundo a Sefa, o valor da mercadoria é de R$ 128.400,00 e foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 65.910,00. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...