Moradores de Novo Progresso – Pai morre e filho fica ferido em acidente na Transamazônica

(Foto:Via WhatsApp) – Morreu no final da tarde deste domingo (18), o pecuarista e comerciante Amélio Tasso, antigo proprietário do Comercial Santa Julia, comunidade do município de Novo Progresso. Atualmente a família estava com propriedade rural na comunidade de Bandeirantes em Novo Progresso.

De acordo com informações preliminares, o Pai Amélio Tasso e o filho Junior Tasso, seguiam sentido Jacareacanga /Itaituba quando se envolveu em acidente na rodovia Transamazônica , trecho sem pavimentação (curva do 40) . O veiculo que estava o pai e filho colidiu de frente com um caminhão na curva do 40. O pai morreu no local Junior foi encaminhado para hospital de Itaituba em estado grave.

O acidente aconteceu na Rodovia BR 163 no município de Itaituba.

Os motivos do que causou o acidente ainda não foram divulgados e a equipe do Jornal Folha do Progresso segue acompanhando o caso.

