Moradores do Marco, Souza e Curió-Utinga ficam sem água na noite desta segunda em Belém

Torneiras vão ficar sem água nesta segunda (16). —( Foto: Igor Jácome/G1) – Interrupção no abastecimento ocorre das 22h de segunda (16), às 5h de terça (17).

Moradores dos bairros do Marco, Souza e Curió-Utinga, em Belém, vão ficar sem água na noite desta segunda-feira (16) em Belém. A interrupção é programada para realização se um serviço da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

De acordo com a companhia, nesta segunda-feira (16) será dada continuidade aos serviços de interligações de rede na área do 5º setor. Para isso, será necessário desligar o abastecimento de água nesses bairros, no horário de 22h às 5h de terça (17).

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...