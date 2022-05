Moradores encontram corpo decapitado e queimado em Parauapebas

Um corpo ainda sem identificação foi encontrado sem cabeça e queimado, no sábado (30) no bairro Nova Esperança, em Parauapebas, nas proximidades do Morro do Macaco. A Polícia Civil (PC) e o Instituto Médico Legal (IML) trabalham no reconhecimento do indivíduo.

Moradores sentiram um forte odor, exalado de um matagal. Tendo se dirigido ao local para verificar, encontraram o corpo totalmente queimado. A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando a guarnição chegou lá, foi constatado que o defunto, além de estar sem a cabeça, possui um corte profundo na região do tórax.

Uma fonte que prefere não ser identificada, deu uma possível versão do acontecido. O anônimo narrou que o indivíduo andou pelo bairro acompanhado de outra pessoa, subindo em direção ao morro. Pouco depois, o barulho de tiro foi ouvido. O acompanhante então, foi até uma residência e pediu um facão, quando questionado para qual finalidade ele queria o objeto, fez um gesto de cortar a cabeça. (A informação é do Portal Correio de Carajás)

Tendo o dono da residência recusado dar o facão, o desconhecido desceu o morro e, ao retornar, estava em companhia de mais indivíduos. Entre as idas e vindas, o homem mostrou para algumas pessoas o vídeo de um homem sendo esquartejado. Ele também teria entrado em uma igreja, comido e bebido, antes de ir embora.

Informações, também anônimas, contam que a pessoa morta não era daquela região. E a autoria do crime supostamente seria da facção Comando Vermelho.

Maiores informações sobre o crime estão sendo apuradas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/07:37:57

