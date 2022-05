Flamengo leva susto, mas vence o Altos-PI de virada pela Copa do Brasil

O Flamengo levou um susto, mas largou na Copa do Brasil com uma vitória de virada. Neste domingo, no Estádio Albertão, em Teresina, o clube carioca fez 2 a 1 sobre o Altos-PI, pelo jogo de ida da terceira fase. A partida de volta será no dia 11 de maio.

O clube carioca foi recebido com muita festa em Teresina, no sábado. Com um time modificado, o Flamengo não fez uma grande atuação e ainda saiu atrás do placar. Contudo, reagiu e abriu vantagem no duelo.

O jogo – O Flamengo assustou logo aos sete minutos. Marinho cobrou escanteio e Bruno Henrique cabeceou. A bola saiu por pouco. O clube carioca encontrava dificuldade em criar, com o time adversário bem fechado.

Aos 27, Diego lançou Bruno Henrique. Ele se livrou da marcação e chutou. O goleiro Marcelo desviou e salvou. A resposta do Altos foi com Manoel. Ele recebeu de Marconi e chutou com força. A bola explodiu no travessão. O zagueiro Lucas Souza também assustou o Flamengo. Após cobrança de falta, ele ganhou pelo alto, mas mandou por cima.

A torcida do Flamengo em Teresina não gostou da atuação rubro-negra e vaiou o time no fim do primeiro tempo. O técnico Paulo Sousa colocou João Gomes e Lázaro no intervalo. Saíram Daniel Cabral e Igor Jesus.

No começo do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Marcelo deu rebote após cabeçada de Léo Pereira. Pedro, entretanto, demorou a finalizar e viu a zaga do Altos cortar. Marinho, na sequência, parou no goleiro Marcelo.

Paulo Sousa precisou fazer outra mudança. Ele colocou o jovem Marcos Paulo no lugar de Ayrton Lucas, que sentiu o tornozelo. O Altos abriu o placar, aos 16 minutos do segundo tempo, com um belo gol. Após bola levantada na área, Bruno Henrique tentou cortar, mas não afastou como gostaria. Manoel acertou uma bicicleta e fez 1 a 0.

O Flamengo reagiu rapidamente e empatou com Pedro, aos 20 minutos. Bruno Henrique roubou bola e cruzou para o centroavante marcar. Ele não fazia gol desde 23 de fevereiro. A virada saiu aos 33 minutos. David Luiz cobrou falta e acertou a trave. João Gomes apareceu bem e fez 2 a 1.

Pedro ainda acertou a trave e quase ampliou para o Flamengo. No fim, o centroavante parou no goleiro Marcelo. O clube carioca largou na Copa do Brasil com vitória.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...