Moradores reclamam de falta de manutenção em rua de pedra em Novo Progresso; Vídeo

Veiculo ficou danificado ao trafegar pela rua de pedra em Novo Progresso. – (Foto>Via WhatsApp)

A falta de manutenção na rua com lajotas de pedra preocupa os moradores de novo Progresso.

De acordo com eles, a rua (Travessa Santa Luzia), no bairro Santa Luzia, está com blocos de pedra solto, buracos e desníveis, o que causam danos aos veículos e acidentes.

Um morador relatou ao Jornal Folha do Progresso, que sofreu prejuízo de quase R$ 1 mil após seu carro ficar preso em um buraco quando uma pedra moveu e colidiu com o radiador. A rua onde funciona a Secretaria de Saúde do Município de Novo Progresso. A relatos que somente nesta semana outros cinco veículos tiveram danos ao passar pela via.

“O trecho é curto , pouco mais de 100 metros, mas é bem complicado. Ao andar dá para sentir o balanço causado pelos desníveis. Mesmo descendo com cautela, não consegui ver e bati em uma pedra, tinha um buraco. Com isto, parte dianteira do meu carro foi danificada. Foi um susto, pois não esperamos ver uma pedra tão grande solta em uma via pública”, contou o morador.

Em nota, a prefeitura afirmou que está fazendo um levantamento do número de ruas com lajotas ou paralelepípedos na cidade para fazer os reparos nessas vias.

