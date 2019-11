Mãe e namorada espancam e matam filho de 3 anos

(Foto:Reprodução) – Luana Marques Fernandes, de 25 anos, e Fabíola Pinheiro Bracelar, de 22, foram presas suspeitas de serem responsáveis pela morte de uma criança de apenas três anos. As duas tinham um relacionamento amoroso. O crime ocorreu em Nova Marilândia, no Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar, o pequeno Davi Gustavo Marques de Souza, filho de Luana, chegou morto na unidade de saúde do município. O médicos que atenderam o menino acionaram a polícia ao perceberem os hematomas e sinais de maus-tratos pelo corpo da criança.

Davi foi levado até o hospital por Fabíola, companheira de Luana. Quando chegou à unidade de saúde, ela deixou o menino com os médicos e saiu do local.

Os policiais encontraram as duas suspeitas próximo à residência onde moravam com Davi. Fabíola negou o crime e disse que não tinha envolvimento com a morte do menino. Já a mãe do garoto começou a chorar quando questionada sobre a morte e os hematomas na criança.

Familiares do menino relataram, após a morte, que o garoto era vítima de maus-tratos. Eles ainda afirmaram que várias vezes ele tinha sido espancado. Além disso, a família contou que em uma ocasião, Fabíola teria atropelado o menino, que teve uma das pernas e várias costelas quebradas.

As suspeitas foram presas e devem responder por homicídio doloso (quando há intenção de matar), maus-tratos e omissão de socorro.

(Com informações da CM7)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...