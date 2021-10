DEU RESULTADO – Prefeitura de Novo Progresso age rápido e tampa buraco após protesto de moradores na rua Aymore

A Prefeitura de Novo Progresso agiu rapidamente e tampou um buraco na rua Aymore no Bairro Jardim Planalto na tarde desta quinta-feira, 28 de outubro de 2021.

Moradores da rua Aymore , em Novo Progresso, aproveitaram a proximidade do Natal para organizar um protesto diferente contra um buraco na rua. Eles montaram um pinheiro, com enfeites coloridos, para chamar a atenção dos motoristas e das autoridades.

A Foto com a árvore-de-natal no buraco, foi postada em torno das 13h30mn, pelo Jornal Folha do Progresso nas redes sociais, exatamente as 16h00mn o buraco estava consertado.

DEU CERTO! A prefeitura agiu rápido, quando a reportagem do Jornal Folha do Progresso, foi avisada estarem retirando a árvore-de-natal e consertando o buraco, em minutos após chegamos no local só encontramos o buraco com a tampa, sinal que DEU CERTO!

Moradores colocaram uma arvore de natal para protestar, o buraco estava aberto e colocando em risco aos motoristas que trafegam pelo local.

A foto foi postada nas redes sociais e compartilhada e comentado por centenas.Veja abaixo dois comentários selecionado pelo Jornal Folha do Progresso.

***”Acho que a iniciativa é boa, né? É uma maneira de o pessoal dar uma resposta a essa negligência”, afirma o vendedor Daniel Lucas.

****”É muito bom isso aí. Quem sabe chama mais atenção das autoridades, né? Porque é uma vergonha, todo imposto que se paga e vê os buraquedos que tem”, concorda o produtor rural E. R.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

