Ex-pastora Ana Akiva grava pornô com Andressa Urach camera A ex-pastora elogiou Andressa Urach após gravarem conteúdo juntas | Foto: Divulgação

A ex-pastora Ana Akiva afirmou que Andressa Urach é a pessoa mais incrível que já conheceu em toda a vida

Ana Akiva realizou sua parceria dos sonhos. A ex-pastora, que se tornou criadora de conteúdo adulto, revelou que gravou um vídeo pornô com Andressa Urach e afirmou que a estrela é “a pessoa mais incrível que já conheci em toda a minha vida”.

“Ficamos cerca de três horas juntas e foram momentos que o amor de Deus desceu naquele quarto, chorávamos de tanta emoção”, disse Ana no Instagram Stories, ao publicar uma foto com Andressa. “Nunca nenhum pastor falou para mim o que Andressa disse. De uma forma simples e objetiva. Te amo”.

Em uma entrevista à Quem, Akiva, que fatura R$ 60 mil por mês vendendo fotos e vídeos sensuais na Privacy e no OnlyFans, deu mais detalhes sobre os bastidores das gravações com Urach.

“É uma cena histórica, fizemos com vontade e a pedido dos fãs. Não teve atuação, roteiro, nem nada. Ela tem pegada, é melhor que muito homem”, comentou.

Além disso, Ana disse que ela se identifica com Andressa, já que as duas são pessoas de fé que se afastaram da igreja.

“Somos de fé, mas hoje estamos afastadas da igreja porque não concordamos com o que acontece nos bastidores. Muitos vão criticar, dizer que é pecado. Mas não é. Não vivemos na hipocrisia, nem na mentira. Assumimos nossa bissexualidade e não tem pecado nisso”, apontou.

Fonte: Alexandre Nascimento – Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2024/16:59:12

