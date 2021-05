Morar em apartamento é ter praticidade e qualidade de vida

Veja as vantagens de investir nesse tipo de imóvel

Ao escolher seu próximo endereço, uma das decisões mais importantes a serem tomadas é o tipo de imóvel a ser escolhido. Seja casa ou apartamento, é sempre importante priorizar a opção que atenda suas principais necessidades da melhor forma.

Nos últimos anos, o movimento da verticalização nos grandes centros urbanos somado ao crescimento do índice populacional nas cidades fez com aumentasse o surgimento de edifícios.

Como consequência, os apartamentos têm se popularizado cada dia mais no mercado imobiliário. Além do amplo leque de opções, o preço dos imóveis tem se mostrado bastante acessíveis.

O que também contribui para esse resultado positivo é a ampliação do acesso ao crédito junto aos clientes, tanto pela liberação junto às instituições financeiras, como pelo bom momento do mercado financeiro com a redução da Taxa Selic.

Mesmo com as novas possibilidades para se adquirir um apartamento à venda na Vila Mariana, por exemplo, antes de tudo é possível observar se você tem o perfil para morar nesse tipo de imóvel.

Somente entendendo quais são suas principais necessidades e o que proporciona qualidade de vida no seu dia a dia e no de sua família, é possível fazer da escolha do apartamento um investimento com um bom custo benefício.

Ao morar em um edifício é importante ter em mente que você passa a fazer parte de um ambiente compartilhado. Com os vizinhos mais próximos, é preciso seguir as regras para conquistar uma boa convivência com os demais moradores.

O espaço físico limitado também pode ser um fator decisivo, uma vez que resulta em uma área menor para os cômodos e ambientes do apartamento em geral.

Também é importante considerar quais são os seus planos de vida para o futuro antes de escolher um apartamento. Se você tem um animal de estimação, a dica é verificar se o condomínio ou o proprietário do imóvel em caso de aluguel, são pet friendly.

Já se você tem filhos ou planeja aumentar a família é importante considerar a questão do espaço e também as regras de convivência junto aos outros moradores, para uma convivência em harmonia.

Agora que você já sabe como identificar o perfil de quem mora nesse tipo de imóvel, veja quais fatores agregam mais qualidade de vida na rotina dos moradores de apartamento.

Confira a seguir:

Segurança

Um dos principais fatores que levam os clientes a optar por apartamentos nas grandes cidades é a busca por mais segurança. E eles não estão errados: apartamentos costumam registrar o menor índice de furtos e assaltos entre os imóveis no mercado imobiliário.

Isso tem a ver com o sistema de segurança adotado por inúmeros edifícios como a existência de portaria 24 horas, presença de câmeras de segurança, a vigilância eletrônica, além do uso de tags personalizadas para cada morador.

Esses são só alguns métodos adotados, que podem variar conforme o condomínio escolhido, mas que contribuem para diminuir os índices de ocorrências.

Infraestrutura

Outro ponto valorizado por quem procura um apartamento para alugar na Vila Mariana está relacionado a infraestrutura oferecida por esse tipo de imóvel. Uma unidade com um bom acabamento e um design diferenciado não só chamam a atenção de novos moradores, como contribuem para a qualidade de vida.

Dessa forma é muito mais fácil adequar o ambiente ao estilo de vida dos moradores, principalmente em um imóvel alugado. Por outro lado, um apartamento com uma boa infraestrutura estimula a organização dos ambientes de forma prática e adaptada para o dia a dia, além de possibilitar uma decoração moderna e elegante.

Com uma rotina cada vez mais agitada nas grandes cidades ou compactas, com o aumento no índice de home office, por exemplo, a manutenção e cuidado com a casa ficam muito mais otimizados, facilitando assim a organização por parte do morador.

Localização

Com a verticalização das cidades, quem opta por morar nas regiões mais centrais vai acabar se deparando com mais opções de apartamentos para escolher.

Entre os benefícios estão o preço mais acessível, uma vez que com mais opções no mercado, investir em apartamento sai muito mais barato do que escolher uma casa, por exemplo.

Mais a importância de escolher uma boa localização, além da valorização do imóvel, está na facilidade de acesso a comércio, serviços, opções de lazer, proximidade com o trabalho e os estudos, além do deslocamento via transporte público.

Todos os esses fatores contam para que a sua escolha em apartamento tenha um bom custo benefício, além de gerar mais qualidade de vida, ao diminuir tempo com trânsito.

Lazer



Um dos benefícios na hora de investir em apartamento são as opções de lazer que o condomínio oferece e garantem muito mais praticidade e diversão no dia a dia.

Com um espaço limitado dentro das unidades, os empreendimentos têm oferecido opções compartilhadas de lazer aos moradores, que favorecem os momentos de descontração.

Entre as opções mais comuns estão a presença de salão de festas, piscina, academia, playground para as crianças, espaço gourmet, churrasqueira e quadras esportivas.

A oferta das áreas compartilhadas pode variar conforme o edifício escolhido, mas de uma maneira geral oferecem um custo benefício aos moradores que contam com uma opção de lazer em casa e ainda podem dividir os custos com manutenção.

Vizinhança

Quem mora em edifícios tem uma proximidade maior com seus vizinhos, seja pela proximidade entre os imóveis ou o compartilhamento de áreas comuns no prédio.

Essa convivência, quando construída de forma harmônica, pode garantir boas amizades entre os moradores. Além disso, fica mais fácil se conectar com pessoas que têm características em comum com você, como animais de estimação, filhos ou até mesmo compartilham hobbies em comum, como o uso das mesmas áreas compartilhadas do prédio.

Além disso, contar com o apoio dos vizinhos pode ser um diferencial em um momento de imprevisto ou até mesmo de emergência, em que seja necessário o auxílio de terceiros. Praticando uma boa convivência no condomínio, é possível criar laços de amizades duradouros.

Fonte:marketing06@fbsmidia.com.br /Foto: Freepik

