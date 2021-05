Estudo HERCULES investiga nova opção de tratamento para pacientes com câncer de pênis com doença avançada

A investigação de um novo tratamento para câncer de pênis é um dos desafios do Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa (LACOG) em parceria com oncologistas brasileiros.

O Estudo HERCULES, um ensaio clínico de fase II, multicêntrico, está investigando a eficácia da combinação de imunoterapia com quimioterapia como uma nova opção terapêutica para o tratamento do câncer de pênis em pacientes com doença avançada.

“O Estudo HERCULES vai avaliar a combinação de uma nova terapêutica em pacientes com câncer de pênis avançado e metastático. Para muitos tipos de cânceres, a imunoterapia tem sido considerada tratamento padrão, mostrando eficácia e segurança, mas ainda não há dados sobre seus resultados no tratamento do câncer peniano em estágio avançado”, afirma o coordenador do Estudo e investigador do LACOG, Fernando Cotait Maluf, chefe da Oncologia Clínica do Centro Oncológico Antônio Ermírio de Moraes, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), cerca de 1 mil a 1,5 mil amputações do órgão são realizadas no Brasil anualmente.

Entretanto, aproximadamente 30% desses pacientes apresentam recorrência da doença após o tratamento inicial, não sendo mais possível, na maioria dos casos, realizar tratamento local. Somados a esses pacientes, aproximadamente 10% dos pacientes se apresentam com doença metastática ao diagnóstico.

O tratamento dos pacientes com doença avançada, tanto na recorrência ou na doença metastática ao diagnóstico, é a quimioterapia sistêmica. Infelizmente, o tratamento sistêmico com quimioterapia não muda há décadas e a taxa de resposta a esse tratamento é abaixo do esperado, acarretando em pobre sobrevida.

O câncer de pênis é um tumor raro, principalmente em países desenvolvidos, onde representa apenas cerca de 0,5% das neoplasias malignas em homens.

Entretanto, em países em desenvolvimento, como o Brasil, o câncer de pênis tem maior incidência. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2018, foram registradas 454 mortes pela doença no país. No Brasil, esse tipo de tumor representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e Nordeste. Geralmente, a doença acomete homens com mais de 50 anos, e os principais fatores de risco conhecidos são a fimose (estreitamento do prepúcio), baixas condições socioeconômicas e de instrução, e as infecções, como a causada pelo HPV.

O câncer de pênis é uma doença agressiva. Quando o diagnóstico é realizado em fases mais inicias da doença, o tratamento envolve tratamento cirúrgico da lesão.

Os estudos clínicos conduzidos pelos pesquisadores do LACOG buscam soluções para situações médicas ainda não respondidas ou pouco estudadas. No Estudo HERCULES, participam mais de dez oncologistas vinculados a hospitais e centros de referência no tratamento do câncer de pênis no Brasil.

O Estudo HERCULES está aberto para participação de pacientes nos centros de pesquisa em diversos locais no Brasil, veja lista abaixo:

– BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo (São Paulo, SP);

– Oncológica do Brasil (Belém, PA);

– Instituto do Câncer do Ceará (Fortaleza, CE);

– Oncocentro (Fortaleza, CE);

– Hospital Amaral Carvalho (Jaú, SP);

– Hospital Erasto Gaertner (Curitiba, PR);

– Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos – Barretos, SP);

– Instituto Nacional de Câncer (Rio de Janeiro, RJ).

Sobre o LACOG

O LACOG (Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa) é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2009 por um grupo de médicos oncologistas latino-americanos interessados em desenvolver pesquisas clínicas. Este é o primeiro grupo cooperativo multinacional da América Latina dedicado exclusivamente à pesquisa clínica e translacional do câncer. Atualmente, o LACOG conta com mais de 400 pesquisadores, presentes em 194 instituições de 16 países da América Latina.

Para mais informações sobre câncer de pênis e sobre o Estudo HERCULES, acesse o site www.cancerdepenisbrasil.com.br.

