Morre adolescente de 14 anos baleado na cabeça durante comemoração de título do Flamengo, no PA

Wallyson Leite da Silva, de 14 anos, estava internado no Hospital Geral do município, onde passou por uma cirurgia e não resistiu. O suspeito de ter efetuado os disparos é um guarda municipal.

Morreu neste domingo (24) o adolescente Wallyson Leite da Silva, de 14 anos, atingido por um tiro na cabeça durante a comemoração do título do Flamengo da Copa Libertadores, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele estava internado no Hospital Geral do município, onde passou por uma cirurgia e não resistiu. Segundo a polícia, o suspeito de ter efetuado o disparo que atingiu o garoto é um guarda municipal que estava de folga durante a partida. O suspeito está preso.

Wallyson estava assistindo à final da Copa Libertadores com um grupo de torcedores do Flamengo no bairro Cidade Nova, em Parauapebas. Após uma discussão, o guarda municipal teria realizado vários disparos contra o grupo de torcedores e um deles atingiu Wallyson. O suspeito e a arma foram apreendidos e apresentados na delegacia da cidade.

Em nota, a Prefeitura de Parauapebas informou que os guardas municipais não tem autorização para o portar arma em serviço ou fora dele. A guarda municipal reforçou, ainda, que não possui armamento letal, e portanto a arma usada pelo servidor não pertence a corporação. A corregedoria municipal de Parauapebas apura o caso. O guarda municipal vai responder a um processo administrativo. Se for confirmada a responsabilidade pela morte do estudante, ele deverá ser expulso do quadro de servidores do muinicípio.

24/11/2019 18h37

