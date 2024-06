Morre cantor Nahim, aos 71 anos, em São Paulo

Foto: Reprodução/Instagram)- O artista morreu na casa onde morava, em Taboão da Serra, na manhã desta quinta (13/06).

Morreu nesta quinta-feira (13) o cantor Nahim Jorge Elias Júnior, mais conhecido somente como Nahim.

Sucesso nos anos 80, o artista foi encontrado sem vida na casa onde morava, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo (SP). Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), inicialmente a morte será registrada como ‘suspeita’.

Ainda não há mais detalhes sobre o falecimento de Nahim. Nascido em Miguelópolis, interior do estado de SP, o cantor ficou muito conhecido quando frequentava programas de auditório e foi grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT. O artista ganhou projeção nacional com os hits “Dá Coração”, “Coração de Melão” e “Taka Taka”.

Sempre presente no Programa Silvio Santos, Nahim também participou de vários quadros na TV e chegou a participar do reality show “A Fazenda”, na TV Record. Além disso, em 2020, se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2024/15:23:44

