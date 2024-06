Tentativa de homicídio contra dois jovens é registrada por câmeras, em Parauapebas

A imagem mostra os dois jovens distraídos momentos antes dos suspeitos se aproximarem na moto e realizaram os disparos (Foto: Redes Sociais / Correio de Carajás)

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (12/06), quando as vítimas estavam sentadas em uma calçada, no bairro Guanabara.

Um jovem identificado como Thalison Victor Cunha Pereira foi baleado durante uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira (12/06), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima estava sentada em uma calçada, na companhia de um amigo, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e fizeram os disparos. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança próximas ao local do crime.

Segundo os relatos, as vítimas estavam na esquina entre as ruas Daniele Pérez e Clara Nunes, no bairro Guanabara. Em certo momento, os dois suspeitos se aproximaram na motocicleta Honda Bros, de cor preta. O garupa faz os disparos com o veículo ainda em movimento e os tiros atingem somente Thalison.

O outro jovem que estava no local, que não teve o nome divulgado, consegue correr e não é ferido.

Thalison foi alvejado por três disparos. As imagens das câmeras mostram quando a vítima cai no chão, logo após ser baleada. Depois do crime, populares ajudaram o jovem e ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Parauapebas. Ainda conforme testemunhas, os suspeitos do crime usavam uniformes de empresas, supostamente como uma tentativa de não levantar suspeitas das vítimas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os envolvidos na tentativa de homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.

