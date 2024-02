Morre professora Amira Figueiras, referência em Pediatria no Pará, nesta sexta (16)

A causa e circunstâncias do falecimento ainda não foram divulgadas. Figueiras foi fundadora e coordenadora do Espaço Terapêutico Arima, voltado para crianças e adolescentes com autismo.

A professora Amira Consuelo de Melo Figueiras, referência em pediatria no Pará, morreu nesta sexta-feira (16). A causa e circunstâncias do falecimento ainda não foram divulgadas. Amira foi a fundadora e coordenadora do Espaço Terapêutico Arima, voltado para crianças e adolescentes com autismo. O velório ocorre na capela 02 do Max Domini, na avenida José Bonifácio, bairro do Guamá, em Belém.

Amira Figueiras foi Doutora e Mestra em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e especialista em desenvolvimento infantil pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Trabalhou por mais de 30 anos como médica, professora e gestora pública, atuando em temas como cuidados primários da saúde da criança, desenvolvimento infantil e seus transtornos.Ela também coordenou o ambulatório de autismo do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza e foi consultora técnica da Área da Criança do Ministério da Saúde.

Por meio de nota, o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) manifestaram profundo pesar pelo falecimento da Dra. Amira Consuelo de Melo Figueiras, “médica pediatra que iniciou o trabalho na área de desenvolvimento e crescimento infantil do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza – HUBFS, integrante deste Complexo Hospitalar”.

Segundo o comunicado, Dra. Amira protagonizou os primeiros atendimentos multiprofissionais de atenção ao crescimento e desenvolvimento infantil no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), por meio do projeto CAMINHAR, um projeto de extensão da UFPA que, posteriormente, foi transformado em programa de atenção à saude no HUBFS.”Através deste programa, Dra. Amira coordenou e implantou o primeiro programa de estimulação precoce no município de Belém, dentro do Hospital Bettina, levando atendimento para todas as crianças de Belém, além de contribuir para a formação de diversos profissionais,

tornando-se referência na garantia de atendimento ao paciente com diagnóstico de autismo em todo o Estado do Pará”, diz a nota.

