Renascer: clássico do ‘Baile da Saudade’ toca na novela e fãs reagem

Os personagens Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele) se despediram ao som do clássico “Vou Tirar Você Desse Lugar” (Foto: Reprodução/ Globo)

O som clássico de Odair José foi trilha sonora de cena emocionante na novela.

Em cena exibida no capítulo desta sexta-feira (16), na novela Renascer, os personagens Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele) se despediram ao som do clássico “Vou Tirar Você Desse Lugar” de Odair José, um grande sucesso do “Baile da Saudade”.

“Eu vou tirar você desse lugar!”

Cena de antologia em #Renascer @julianapaes & Matheus Nachtergaele ao som do clássico de Odair José. Lindo e corajoso, mais de três minutos de poesia!!#novela @OdairJoseAraujo pic.twitter.com/aOwIqYGUeM — fernando rodrigues (@flourenco8) February 17, 2024

Os fãs da novela no X (antigo Twitter) reagiram positivamente a adição da música na cena. Confira:

Já tô chorando só desse pedacinho de #Renascer imagina assistir tudo, embalado pela música de Odair José.

Eu vou tirar você desse lugar…eu vivi essa época. Sou agradecida.#LulaHoraDaColheita https://t.co/MtJmGX51gr — Anemê (@TiaBiba49) February 17, 2024

Nada mais lindo que a cena de despedida da Jacutinga! 'Vou Tirar Você Desse Lugar', canção clássica do saudoso Odair José tocando ao fundo me pegou demais!!! Juliana Paes e Matheus Nachtergaele gênios maravilhosos, emocionaram muito!!! #Renascer ❤️ @julianapaes @matnachtergaele — Geanderson Hiago (@ghiag0) February 17, 2024

Alias tocar esse classico do Odair José "Vou tirar você desse lugar" foi a cereja do bolo. #Renascer — Galliano 🐻 (@Eriic_Galliano) February 17, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2024/12:06:07

