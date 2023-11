Maior ponte do Brasil sobre um rio, a Ponte Xambioá conecta Tocantins e Pará e contou com um investimento de 93 milhões de reais; o megaprojeto está 90% concluído

(Foto:Reprodução) – Maior ponte do Brasil sobre rio: conectando Tocantins e Pará, a Ponte Xambioá conta com 93 milhões de reais em investimentos; megaprojeto está 90% concluído

Preparados para uma novidade de peso? A região Norte do Brasil, aquela gigante em extensão territorial e rica em biodiversidade, tá prestes a ganhar um novo cartão-postal: a maior ponte do Brasil sobre rio!

Isso mesmo, a maior ponte do Brasil sobre rio, a Ponte Xambioá, ligando Tocantins a São Geraldo no Pará, promete ser um verdadeiro espetáculo de engenharia.

Sabe aquela história de depender de balsa pra cruzar o Rio Araguaia? Então, pode começar a se despedir! A Ponte Xambioá, com seus impressionantes 1727 metros de extensão e um orçamento de 193 milhões de reais, vai dar um chega pra lá nessa dependência.

E não é só isso: o projeto é um dos maiores investimentos da região, beneficiando não só o Norte do Tocantins, mas também o Sudoeste do Pará.

Uma década de espera e agora realidade, o megaprojeto começou em 2010

A ideia de construir essa ponte não é de hoje, não. Lá em 2010 já rolava essa conversa, mas só agora, depois de muita água rolar, é que o megaprojeto tá virando realidade. E olha que não foi fácil: entre licitações, readequações e disputas judiciais, o projeto teve que ralar pra sair do papel.

Além de facilitar a vida de quem precisa cruzar o rio, a Ponte Xambioá tem um papelão na logística da BR-153. Essa rodovia é vital pra escoar a produção local, principalmente de agropecuária e mineração.

E a ponte vai dar aquele gás na economia da região Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que responde por 10% da safra do país.

Desafios de engenharia da maior ponte do Brasil sobre rio

Construir uma ponte desse tamanho não é moleza, não. Teve que rolar um trabalho pesado nas fundações, com estacas escavadas em rocha e um monte de técnica avançada.

E o vão central? Foi um desafio e tanto, construído com um método de balanço sucessivos. É a engenharia brasileira mostrando que manja dos paranauê!

E claro, com um projeto desse tamanho, a preocupação com o meio ambiente tá em alta. Tem treinamento ambiental pros profissionais, monitoramento da qualidade da água e um papo reto com as comunidades locais. Tudo pra garantir que a natureza continue linda e preservada.

Depois de um bocado de atraso, a expectativa é que a Ponte Xambioá seja inaugurada em 2023. E a galera tá na maior ansiedade, porque essa ponte não é só uma obra de engenharia, é um símbolo de progresso e desenvolvimento. Vai ser um antes e depois na região, pode apostar!

Fonte:Escrito por Bruno Teles/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/10:17:11

