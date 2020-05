Motocicleta roubada em 2019 é recuperada em Novo Progresso

Uma motocicleta roubada na Orla do Lago em 2019 na cidade de Novo Progresso foi recuperada na tarde deste sábado (03).(foto:Divulgação Policia)

O veículo foi localizado com um motociclista, que informou de quem comprou – outra pessoa – localizado ele disse para policia que adquiriu o veiculo em garimpo e foi indiciado por receptação.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar estava em patrulhamento no bairro Jardim América , quando foi feita a abordagem da motocicleta, pela avenida Cristalina.

Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o abordado, porém, ao consultar o emplacamento do veículo, constou como produto de roubo em 24 de abril de 2019, na Orla do Lago, por dois meliantes armados.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial permanente, onde o indivíduo, de 38 anos, foi indiciado pelo crime de receptação. Ele responderá em liberdade. A motocicleta foi entregue para o dono.

