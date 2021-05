Motociclista acusado de atropelar agente de trânsito está preso no hospital nega acusações

(Foto:Rede Social) – O motociclista é suspeito de atropelar agente de trânsito na manhã desta sexta-feira (21) ao passar por uma blitz, está preso no hospital municipal da cidade.

O Condutor da motocicleta Honda Broz “Aldair Oliveira dos Reis”, foi preso com acusação de ter atropelado intencionalmente a agente de trânsito “Veridiana Jesus da Silva” de Novo Progresso. O fato ocorreu durante tentativa de abordagem em uma blitz..

Aldair teve clavícula quebrada por agentes de trânsito que o seguraram e chamaram a policia militar. Ele está preso algemado no Hospital Municipal de Novo Progresso sob escolta policial.

Segundo o delegado Daniel Mattos responsável pelo caso, o condutor teve a prisão em flagrante por pratica de crime de desobediência e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Aldair aguarda transferência para Hospital Regional de Itaituba onde deve passar por cirurgia.

Versão do motociclista

Em depoimento ao delegado, o condutor da motocicleta Honda Broz Aldair Oliveira negou as acusações feita pelos agentes do DITRANP. Ele alegou que viu a blitz em cima. Que não havia fugido antes.

No local não havia sinalização da Blitz, não vi cones (sinalização) na via, que quando percebeu, estava dentro da Blitz e acabou colidindo com a agente, disse.

Ainda segundo Aldair, a colisão não foi intencional, ele disse que chegou a desviar de um dos agentes que chegou a pular na frente dele. “Acredito que o agente queria fazer eu parar”, disse Aldair ao Delegado.

E sobre a adulteração da placa na moto, ele alegou que já comprou ela assim.

Defesa

O Jornal Folha do Progresso procurou Dr Claudio , que defende o acusado na justiça e obteve as seguintes informações. Dr Claudio disse que o cliente seguia normalmente pela via, não viu a blitz, quando percebeu já estava dentro dela, agente pulou na frente do veiculo e acabou sendo atingida. A defesa e pedido de liberdade foi protocolado na tarde desta sexta-feira (21), o juiz despachou homologou o flagrante não se manifestou em fiança, enviou para manifestação do Ministério Público. Não houve audiência de custodia, devido a pandemia. Dr. Claudio protocolou o pedido de liberdade provisória e aguarda ainda hoje um desfecho para o caso.

Redes Sociais

Dois vídeos estão circulando nas redes sociais, e mostra o condutor parado e agente agredindo o motorista, em seguida os agentes o agarram com um golpe conhecido por Mata Leão, e fica ao chão até a polícia militar chegar.

Amigos e internautas saíram em defesa do acusado.

Agentes do Ditranp

Os agentes envolvidos no caso já prestaram depoimento e alegaram legitima defesa. Mantiveram as acusações de que o motociclista invadiu a blitz e atropelou agente.

Veridiana Jesus da Silva, teve fratura exposta na perna esquerda passou por cirurgia na Clinica Sinhá onde está internada.

Agressão

Em áudio nas redes sociais a agente Anne Valeria divulgou que como pessoa se descontrolou mesmo, mas garante que pelos amigos faria novamente, porque a gente não vê nada, só escutava os gritos e o cara tentava levantar a moto para ir embora se não fosse os agentes ele tinha ido, se os meninos não tivessem segurado ele teria ido embora……

