Motociclista de 47 anos morre após colidir com carro na PA-370 em Santarém

A motocicleta ficou totalmente destruída e a parte frontal do carro muito danificada — Foto: Redes sociais

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (29). A vítima foi identificada como Claudionor dos Santos Monteiro.

Um homem de 47 anos morreu na madrugada deste domingo (29), após a motocicleta que ele conduzia colidir com um carro na Rodovia Curuá-Una (PA-370), próximo a um posto de gasolina no bairro Vigia em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã. A vítima foi identificada como Claudionor dos Santos Monteiro.

Quando o Samu chegou ao local, a vítima já havia morrido. Ele sofreu uma fratura exposta e não resistiu aos ferimentos. A motocicleta que Claudionor dirigia ficou completamente destruída.

Com o impacto da colisão, uma placa que destaca preços do posto de combustível caiu. Ainda não há informações das possíveis causas do acidente.

A parte frontal do carro envolvido no acidente ficou bastante danificada, mas não houve informações sobre o estado de saúde do motorista do veículo. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

