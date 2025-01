Santarém-PA é o 1º município do país a implantar sistema de acompanhamento de socioeducandos

(Foto: Reprodução) – Santarém é o 1º município do Brasil a implantar o Sistema de Gestão do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (SIG-Creas).

O sistema foi criado com o intuito de fazer o levantamento e o acompanhamento das medidas socioeducativas de todos os acompanhados.

De acordo com a coordenadora da Proteção Social Especial (PSE), Marlen Ribeiro, com o sistema, o governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do trabalhos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), consegue identificar todas as evoluções de atendimentos e prazos a cumprir no decorrer da execução da medida socioeducativa.

“É uma ferramenta que permite ações de organização, análise, monitoramento e compartilhamento de informações que irão subsidiar o diagnóstico da socioeducação em meio aberto em Santarém,” observou Marlen.

Ela complementou que esse sistema foi criado e pensado exatamente com o objetivo de facilitar o trabalho dos técnicos que atuam na socioeducação. Atualmente o Creas de Santarém está acompanhando 39 socioeducandos.

A titular da Semtras, Celsa Brito, observou a importância desse sistema para que sejam pensadas em políticas públicas voltadas para a socioeducação. “O sistema mapeia todo o acompanhamento do socioeducando no decorrer do cumprimento da medida. Então ele consegue identificar esses quantitativos para que nós possamos implementar as políticas públicas voltadas para a socioeducação”, destacou.

O Creas funciona na travessa Silva Jardim, 460, bairro Aldeia, entre avenidas São Sebastião e Mendonça Furtado, com atendimentos das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

