“O Auto da Compadecida 2” registra maior estreia de filme nacional desde a pandemia

Foto: Reprodução | Produção trouxe mais de 173 mil brasileiros às salas de cinema nesta quarta-feira (25).

“O Auto da Compadecida 2” registrou a melhor estreia de um filme brasileiro desde a pandemia. Na estreia realizada na quarta-feira (25), feriado de Natal, a sequência foi vista por mais de 173 mil pessoas em 836 salas de cinema e arrecadou aproximadamente R$ 4 milhões, segundo dados do Filme B.

A partir desta quinta-feira (26), o número de salas exibindo “O Auto da Compadecida 2” será ampliado para 1.152, em 650 complexos espalhados por todo o Brasil. A estratégia de divulgação da H2O Films, iniciada há um ano, posicionou a sequência como um evento de verão, com sessões lotadas na CCXP 2024 e pré-estreias em diversas cidades, incluindo São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador.

Trama e elenco

Com direção de Flávia Lacerda e Guel Arraes, a comédia se passa 20 anos após a primeira história e mostra Chicó (Selton Mello) vivendo em Taperoá, no sertão nordestino. Ele se sustenta vendendo santinhos de madeira e conta a história da ressurreição de João Grilo (Matheus Nachtergaele), que estava desaparecido há duas décadas. Entretanto, a volta repentina de João Grilo volta a trazer confusões que transformam a pacata cidade.

Além da dupla de protagonistas, a produção também resgata Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro e Virginia Cavendish como Rosinha, mas substitui a intérprete da Compadecida. Taís Araújo (“Aruanas”) assume o papel de Fernanda Montenegro. As novidades no elenco incluem Humberto Martins (“Travessia”), Luis Miranda (“Encantado’s”), Eduardo Sterblitch (“Os Outros”), Luiza Arraes (“Grande Sertão”) e Fabiula Nascimento (“Segundo Sol”).

