Idoso é socorrido após ser esfaqueado por mulher no Pará

Suspeita é presa em flagrante — Foto: Francinaldo Ferreira/Reprodução

O caso ocorreu na madrugada de sábado (3), no bairro do Planalto, em Alenquer.

Um idoso de 85 anos, identificado como Emanuel, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada de sábado (3), no bairro do Planalto, em Alenquer, oeste do Pará. O crime ocorreu nas proximidades da antiga base da Polícia Militar, e, segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é uma mulher que teria invadido a casa da vítima em busca de dinheiro.

De acordo com informações repassadas por familiares, o idoso foi surpreendido durante a madrugada. A mulher, que frequentemente visitava a residência de Emanuel, teria exigido dinheiro e, ao ser informada de que ele não possuía o valor, reagiu de forma violenta, desferindo ao menos três golpes de faca na região do peito da vítima.

Apesar da gravidade das lesões, Emanuel conseguiu reagir e, segundo relatos da família, lutou com a agressora, segurando o punho dela para evitar mais ataques. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Santo Antônio, onde permanece internado. O quadro de saúde é estável, e, segundo os médicos, ele está fora de risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente por vizinhos que ouviram os gritos de socorro. A suspeita foi localizada nas proximidades e conduzida à Unidade Integrada de Polícia (UIP), onde foi presa em flagrante. A delegada Greice Cacau, responsável pelo caso, confirmou que já representou pela prisão preventiva da investigada, que nega as acusações.

“Uma moça foi até a casa dele, com o intuito de pegar dinheiro dele, e na oportunidade como ele não tinha e não deu o valor, ela desferiu os golpes de faca nele. Fizemos a prisão em flagrante eu representei pela prisão preventiva e estamos aguardando a audiência de custodia. O idoso permanece internado no hospital, mas está sem risco de vida, aparentemente. Só que as lesões foram na região do peito, o que mostra que a intenção era matar”, informou a delegada.

