Motociclista morre após colisão frontal com caminhonete, na BR-230 Transamazônica

O acidente aconteceu envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta na rodovia BR-230 (Transamazônica) à altura do KM 8, próximo a Vila São José Foto: | James Oliveira/RBATV

Grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (23) na BR-230 (Transamazônica) no sudeste paraense

Mais um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (23) em Marabá no sudeste paraense. O acidente aconteceu envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta na rodovia BR-230 (Transamazônica) à altura do KM 8, próximo a Vila São José. Infelizmente na colisão entre os veículos, o motociclista não resistiu aos ferimentos vindo a falecer no local. As informações são de James Olivera

De acordo com o agente Genival da Polícia Rodoviária Federal, a PRF foi acionada para verificar, a princípio, um acidente com vítimas na rodovia federal. “É um acidente do tipo colisão frontal, a caminhonete bateu de frente com a motocicleta e resultou nesse óbito”, declarou o agente que só percebeu a fatalidade do ocorrido ao chegar ao local.

Infelizmente na colisão entre os veículos, o motociclista não resistiu aos ferimentos vindo a falecer no local. | James Oliveira/RBATV

Segundo informações repassadas aos policiais federais, a caminhonete, dirigida por Wellington Silva Sampaio vinha no sentido Marabá – Itupiranga e a motocicleta vinha no sentido contrário. “Pessoas que observaram a caminhonete disseram que ela vinha em zig-zag e aí perdeu o controle invadindo a faixa da motocicleta, onde houve a colisão”, declarou o policial.

O piloto da moto, Eldes Carvalho da Silva, morreu ainda no local não resistindo aos ferimentos. “Fizemos o teste de alcoolemia com o condutor da caminhonete, atestou positivo para ingestão de álcool e em razão do número obtido no teste nós iremos conduzi-lo à delegacia porque trata-se de crime”, salientou.

O piloto da moto, Eldes Carvalho da Silva, morreu ainda no local não resistindo aos ferimentos. | James Oliveira/RBATV

O teste do condutor da caminhonete, Wellington Silva Sampaio, apresentou 0,93 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele não possuía nenhum documento pessoal e nem habilitação, apenas informando seu nome para os agentes da PRF. Ele foi conduzido e apresentado na seccional urbana da Nova Marabá.

Jornal Folha do Progresso em 24/01/2022/11:33:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...