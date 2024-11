Janja atribui a ‘machismo’ a falta de gabinete de primeira-dama no Brasil

Foto: Reprodução | Estados Unidos, México e Paraguai foram citados como países que contam com essa estrutura.

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, criticou a falta de um gabinete formal para a esposa do presidente da República, afirmando que a ausência dessa estrutura está ligada ao “machismo”. Em entrevista à CNN Brasil, transmitida neste domingo (17), ela citou Estados Unidos, México e Paraguai como países que contam com gabinetes para primeiras-damas.

“A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm”, argumentou a socióloga. “Ontem mesmo, recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai que, por um problema de saúde, não pode estar no G20 com a gente e (foi enviado) da oficina da primeira-dama. Quer dizer, do gabinete da primeira-dama. Eu não posso nem colocar isso no papel”, disse.

Janja disse que se quiser produzir alguma coisa, como uma carta, precisa pagar de seu próprio bolso. “Tudo é do meu bolso, que eu pago porque eu não tenho nada disso. As roupas que eu uso. Tudo, tudo, tudo sai dali.”

Em declarações anteriores, Janja já havia se manifestado sobre o desejo de um espaço institucionalizado para o trabalho das primeiras-damas. No ano passado, ela comparou sua situação à da primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, que conta com um gabinete formal no governo norte-americano.

Na ocasião, ela afirmou não participar das reuniões de trabalho de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “São dentro de casa, no nosso dia a dia, no fim de semana, quando a gente toma uma cerveja. Quando estou incomodada, eu vou lá e questiono. Não é porque eu sou mulher do presidente que vou falar só de marca de batom”, disse.

