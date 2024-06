Motorista é condenado a 24 anos de prisão por atropelamento e morte de casal na BR-163, em Santarém

Defesa do acusado não conseguiu desclassificar para homicídio culposo — Foto: TV Tapajós

O caso aconteceu em 2019. Gerson Leite Regalado estava em liberdade provisória concedida pela justiça mediante pagamento de fiança.

Em julgamento realizado no Fórum de Justiça de Santarém, no oeste do Pará, nesta segunda (10), o réu Gerson Regalado, acusado de atropelou duas pessoas na BR-163 em 2019 foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão. O réu não terá direito a recorrer em liberdade, sendo o crime caracterizado como doloso, quando há a intenção de matar.

O juiz Gabriel Veloso, informou que este mês é o segundo caso envolvendo bebida alcoólica, direção e mortes que o Tribunal do Júri julga por dolo eventual.

“Tivemos esse processo anterior e hoje temos o caso do Gerson Leite Regalado, cujos fatos ocorreram em junho de 2019 e que hoje estamos levando ao Tribunal do Júri”, explicou.

Gabriel Veloso explicou também que após o acidente, o motorista inicialmente foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar. No entanto, a 1ª Vara Criminal encaminhou o caso à 3ª Vara, responsável por crimes dolosos contra a vida, onde a acusação foi modificada para homicídio doloso por dolo eventual. Devido à tipificação inicial, Gerson Regalado teve direito à liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança.

O acusado optou por não participar da sessão de julgamento, um direito facultado aos acusados desde 2018.

O acidente

Segundo os autos, Maria Morenita de Aguiar morreu ao dar entrada no Pronto Socorro Municipal após ser atingida pela caminhonete conduzida por Gerson Regalado. O acidente ocorreu em 23 de julho de 2019, no km 40 da rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), no município de Belterra, oeste do Pará. Regalado, que dirigia embriagado, bateu na traseira de uma motocicleta, resultando em um grave acidente.

As vítimas na moto ficaram gravemente feridas; uma delas perdeu uma perna, e a outra ainda apresenta um quadro clínico grave. Tentando fugir do local, Regalado capotou o carro e foi parar no mato na lateral da rodovia. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Santarém.

