Motorista e trator caem em córrego ao tentar passar por ponte na área rural de Novo Progresso

Condutor caiu na água, mas não se machucou e conseguiu sair sozinho.

Um motorista e o trator que ele dirigia caíram em um córrego na área rural de Novo Progresso.

Apesar do acidente, ele não se machucou.

O vídeo foi envido para redação do Jornal Folha do Progresso em áudio cobram das autoridades municipais (Prefeito e Vereador) providencia, “ha quantos anos esta ponte existe deste jeito, outro dia um ônibus escolar por pouco não caiu aí, vão esperar morrer alguém ai para vir arrumar”, comentou. (assista abaixo)

O trator passava pela ponte de madeira, na vicinal do assentamento Nova Fronteira, distante 85 km de Novo Progresso, quando estava na metade do caminho, defeitos na estrutura cedeu fazendo o trator e motorista cair no córrego. Apesar do susto, o condutor conseguiu sair sozinho da água e não se machucou. O internauta não soube confirmar o dia certo de quando ocorreu o acidente, foi nessa semana que passou, disse.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/08/2022/10:49:46

