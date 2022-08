PM morre em acidente de moto no Pará

PM vítima do acidente fatal. (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

Elma Anunciação dos Santos, de 47 anos, estava na garupa do veículo, quando o piloto perdeu o controle e colidiu contra um muro

A policial militar da reserva Elma Anunciação dos Santos, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo (7), por volta das 3h, em um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Senador Lemos com a Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém.

De acordo com informações repassadas por equipes do 1º Batalhão PM, que atenderam a ocorrência, Elma estava na garupa de uma motocicleta cujo piloto, identificado como Carlos Rodrigo de Souza Duarte, 35 anos, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um muro ao tentar fazer uma curva. A policial morreu na hora. O caso está sendo investigado pela Seccional Urbana da Sacramenta.

Quando as equipes policiais chegaram ao local, encontraram o casal caído ao chão. Carlos, segundo a polícia, estava bastante ferido. Ele foi conduzido pela ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. A policial Elma não resistiu e morreu no local.

Ainda de acordo com o 1º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o corpo de Elma para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exames cadavéricos. Após esses procedimentos, o corpo da policial deverá ser entregue à família, para a realização do velório e sepultamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações sobre o ocorrido. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Pará, mas ainda não teve retorno. (Com informações O Liberal).

