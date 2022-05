Polícia fecha fábrica de armas clandestina

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Houve apreensão ainda de porções de maconha com o investigado, que foi autuado em flagrante por posse de acessório de arma e por tráfico de drogas, sendo encaminhado ao presídio na sequência. (Com informações da PC/RS).

Um homem (27 anos) foi preso em flagrante enquanto preparava mais um produto para venda. De acordo com as investigações, ele é suspeito de comercializar essas peças pela internet para clientes de todo o Brasil.

(Foto:Reprodução) – Nesta sexta-feira (06/5), a Polícia Civil, por meio da 2ª DP de Gravataí/RS, coordenada pelo Delegado Guilherme Calderipe, localizou uma residência no bairro Vera Cruz, em Gravataí, que servia como fábrica clandestina de peças de arma. No local, a principal produção era de acessórios como os chamados “kit roni”.

