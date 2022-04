Motorista perde controle de caminhonete e colide contra árvore em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma camionete Ford Ranger , placa QVH 9083 , da ciodade de Altamira (PA), colidiu com uma árvore na avenida Orival Prazeres em Novo Progresso. O impacto da batida arrancou a árvore e por pouco não acertou o poste de energia! Indícios que ele saiu da avenida João Atilis e colidiu com árvore na Orival Prazeres. A (Sem mais informações)

O motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore em canteiro da avenida Orival Prazeres em Novo Progresso. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

