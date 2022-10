Mourão é eleito senador com 44,34% dos votos após 95% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul

Ele ficou à frente de Olívio Dutra (PT), com 37,63%, e de Ana Amélia Lemos (PSD), com 16,43%.

O general Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, foi eleito senador pelo Estado do Rio Grande do Sul com 44,34% dos votos válidos após 95,01% das urnas apuradas. Ele ficou à frente de Olívio Dutra (PT), com 37,63%, e de Ana Amélia Lemos (PSD), com 16,43%.

Em 2022, os 26 Estados e o Distrito Federal elegem apenas um senador por unidade federativa. O Senado é composto por 81 parlamentares. Já nas eleições de 2026, cada unidade federativa elegerá dois senadores.

Por:Jornal Folha do Progresso em02/10/2022/23:17:26 com informações do portal Noticias ao minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...