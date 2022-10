Ratinho Junior é reeleito governado do Paraná

(Foto-© Assembleia Legislativa PR/Divulgação ) – O empresário e publicitário Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), 41, foi reeleito neste domingo (2), no primeiro turno, como governador do Paraná para os próximos quatro anos, segundo projeção do Datafolha.

Ao lado do vice, Darci Piana, ele bateu seu principal adversário, o advogado e jornalista Roberto Requião (PT), segundo colocado na apuração que ocorre neste domingo (2).

Nascido em Jandaia do Sul (PR), Carlos Massa Ratinho Junior, 41 anos, é empresário, formado em marketing e pós-graduado em direito. Atual governador do Paraná, Ratinho Junior já foi deputado estadual e deputado federal pelo Paraná, estado do qual foi ainda Secretário de Desenvolvimento Urbano. O atual vice-governador, Darci Piana, 80 anos, também do PSD, segue na chapa.

Roberto Requião de Mello e Silva, 81 anos, nasceu na capital paranaense e foi três vezes governador do Paraná, duas vezes senador eleito pelo estado, deputado estadual, e prefeito de Curitiba. É formado em direito pela Universidade Federal do Paraná e em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também cursou urbanismo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O vice na chapa é o agrônomo Jorge Miguel Samek, 67 anos.

