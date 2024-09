MP pede que Polícia Civil investigue desmatamento na ilha de Mosqueiro, em Belém | PA

A ilha de Mosqueiro fica a uma distância de 70 Km de Belém. — Foto: Marco Santos/Agência Pará

Segundo o Ministério Público do Estado, árvores foram derrubadas e a vegetação foi queimada em uma área de preservação na praia do Paraíso.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) pediu à Polícia Civil que investigue uma ocorrência de desmatamento em uma área de preservação na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Um ofício foi encaminhado nesta segunda-feira (23) para a diretoria da Seccional Urbana de Mosqueiro.

O local onde árvores foram derrubadas e a vegetação foi queimada fica na praia do Paraíso, uma das mais procuradas por turistas.

O g1 Pará solicitou um posicionamento para a Polícia Civil e também para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) sobre a situação e aguarda por resposta.

O distrito de Mosqueiro fica a uma distância de aproximadamente 70 quilômetros da capital paraense. É um dos destinos turísticos mais conhecidos da Região Metropolitana de Belém em virtude da gastronomia e das praias de água doce.

O pedido de investigação sobre o desmatamento na praia do Paraíso é assinado pelo promotor de Justiça Emério Mendes Costa, que apura denúncias feitas no início deste mês ao órgão.

Uma equipe de fiscalização do MPPA esteve na área desmatada, no último dia 9 de setembro para verificar a situação denunciada e constatou o crime ambiental.

A Polícia Militar e servidores da Agência Distrital de Mosqueiro também estiveram no local, mas não conseguiram identificar possíveis suspeitos de provocar o desmatamento, por isto a promotoria de Justiça encaminhou o caso para a Polícia Civil.

O Ministério Público do Estado solicitou ainda que os policiais civis colham os depoimentos de proprietários de imóveis próximos e façam a perícia de impacto ambiental.

Denúncias

Esta não é a primeira vez que denúncias para investigar crimes ambientais são feitas na ilha de Mosqueiro. Em junho de 2023, duas motosserras foram apreendidas pela Semma em uma área de floresta próximo à Avenida Augusto Meira Filho. No local, ocorria uma ocupação ilegal que resultava na perda da flora e da fauna no distrito.

Em 2016, cerca de três hectares de floresta foram desmatados na área de assentamento Pneu Azul, também no distrito de Mosqueiro. O desmatamento também afetou igarapés na área.

