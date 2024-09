Vídeo: Sem água há cinco dias, homem ‘toma banho’ em saguão da Copasa durante protesto

Foto: Reprodução | Manifestação inusitada aconteceu nesta terça-feira (24), em Lavras, no Sul de Minas; Copasa afirma que bairro está sendo reabastecido e que apura as circunstâncias do ocorrido.

Um morador da cidade de Lavras, no Sul de Minas, realizou um protesto inusitado nesta terça-feira (24). O homem, que não foi identificado pela reportagem, decidiu “tomar um banho” no saguão de atendimento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Revoltado, ele reclamava que está há cinco dias sem água na casa onde mora.

Em um vídeo registrado por moradores que estavam no local, é possível ver que o homem retira as roupas e, apenas de cueca, se lava com um galão de água e um sabonete. Comovidos com a situação, outros moradores participaram do ato e, além de começarem a filmar, auxiliaram o término do banho jogando mais água.

“Eu vou tomar banho aqui porque eu estou há cinco dias sem água no Pitangui”, diz o homem. Com raiva, ele também afirmou que a “companhia não realiza o mínimo para a população e que possui todo o direito de realizar sua manifestação”.

O homem ainda proferiu diversos palavrões no ambiente e pediu desculpas aos funcionários da Copasa pelo protesto.

“Eu sei que a culpa não é de vocês. Vocês são meros funcionários. Agora, eu tô há cinco dias sem água lá em casa. Falta d’água não tem como. Chama a polícia aí que eu não tô nem aí. É uma vergonha o que está acontecendo. É uma brincadeira o que tão fazendo com a gente. Isso não existe”, disse o morador.

A equipe de reportagem tenta localizar este homem, mas até o momento não possui demais informações.

O que diz a Copasa

Em nota à Itatiaia, a Copasa informou que está “apurando a situação ocorrida na Agência de Atendimento de Lavras e que irá tomar todas as medidas cabíveis nesse caso”. A companhia não explicou porque o bairro Pitangui está sem água, mas disse que a localidade está sendo abastecida no decorrer desta terça-feira (24).

“A empresa aproveita para orientar que todo cliente em Lavras que esteja com algum problema no abastecimento ou necessite de mais informações, que acione a Companhia por meio dos canais de relacionamento, informando o endereço completo, para que todos os casos sejam avaliados pontualmente e as medidas operacionais adotadas o mais rápido possível”, escreveu a Copasa.

