MPE abre vagas para estagiários de Direito

Está aberto o processo seletivo do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O objetivo do edital nº 8/2018 é promover a promoção de formação de cadastro de reserva de estagiários para futuras contratações.

São oportunidades para estudantes do curso de Direito, que eventualmente vão atuar em Promotorias de Justiça da Região Administrativa Sudeste I.

São requisitos para a inscrição: estar regularmente matriculado e frequentando os 3 últimos anos, ou semestre equivalente em instituição de ensino superior conveniada com o MPPR; ter média geral superior a 7,0; entre outros requisitos.

Os aprovados serão remunerados com bolsas de R$ 645,50, acrescidas de auxílio-transporte no valor de 105,60. A carga horária será de 20 horas por semana.

Comece a estudar agora mesmo, apostilas a partir de R$ 10,00: Apostila de Língua Portuguesa, Apostila de Matemática, Apostila de Raciocínio Lógico, Apostila Informática, Apostila de Direito Administrativo e Apostila de Direito Constitucional.

A lotação será nas cidades de São João do Araguaia, Marabá, Itupiranga, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Jacundá e Rondon do Pará.

Interessados podem se inscrever entre os dias 3 a 11 de abril de 2018, no endereço eletrônico do MPPA: pela internet, www.mppa.mp.br.

Os inscritos serão selecionados de acordo com uma única etapas: análise da média geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas.

O estágio terá vigência por dois anos, exceto em casos de estágios admitidos com pessoa com deficiência. O processo seletivo é válido pelo prazo de homologação de seu resultado final

O edital completo com mais informações sobre o Processo Seletivo Ministério Público – PA – 2018 está disponível a partir da página 77 do seguinte documento: https://goo.gl/iKS3qU

(Com informações de Edital Concursos Brasil)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...