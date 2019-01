Alunos oficiais da PM são flagrados dirigindo embriagados e portando armas ilegalmente

Os alunos oficiais João Erlon Asevedo Fonseca Junior e Wanderson Gomes Macedo foram apresentados na madrugada desta sexta (30) sob acusação do crime de porte ilegal de armas de fogo e por dirigirem embriagados. Inicialmente a dupla foi abordada em Marituba por uma viatura da Polícia Militar, mas posteriormente eles foram conduzidos à Divisão de Crimes Funcionais (DECRIF), em Belém. (Foto: Reprodução/Whatsapp)



Segundo informações, uma ronda da PM de Marituba foi avisada de integrantes em um carro preto suspeitos de cometerem assaltos. Após reunir dados sustentáveis, a viatura chegou ao local determinado e constatou um veículo com as mesmas descrições em uma rua.

Os militares afirmam ainda que deram ordem para que os integrantes do carro parassem e se identificassem, mas que foi rejeitada, dando início a uma breve perseguição por, aproximadamente, dois quilômetros, até que o próprio condutor do carro decidiu parar.

Uma vistoria foi realizada no interior do veículo e os militares de Marituba encontraram uma pistola da marca Taurus PT57, com um carregador e seis munições intactas. Questionados sobre o dono da arma, João Erlon e Wanderson Gomes não se manifestaram. Os alunos da Academia Militar ficaram detidos tempo suficiente para pagarem uma fiança e serem liberados.

