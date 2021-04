Caminhonete avaliada em R$ 260 mil é recuperada durante operação ‘Ostentação’, em Alenquer

Uma das caminhonetes apreendidas pela Polícia Civil na operação “Ostentação”, em Monte Alegre, no PA — Foto: Arney Barreto

Veículo recuperado no município foi levado para Monte Alegre. As investigações continuam com apoio do NAI.

Dando continuidade à Operação “Ostentação”, deflagrada pela Polícia Civil na semana passada em municípios brasileiros, após o trabalho minucioso de investigação realizado pelo Serviço de Inteligência, o delegado Jair Castro, esteve em Alenquer, no oeste do Pará.

Até esta segunda-feira (12) sete caminhonetes foram recuperadas, sendo que uma delas foi levada de Alenquer para Monte Alegre. O veículo está avaliado em R$ 260 mil. Segundo o delegado, todos os envolvidos foram intimados a comparecer à delegacia, uma vez que não se trata de flagrante.

“Ainda estamos em busca de mais carros e esperamos que o Serviço de Inteligência de Monte Alegre, a Superintendência e o NAI, de Santarém, consigam recuperar esses veículos, para assim podermos concluir todo o procedimento instaurado nessa operação”, explicou.

De acordo com o delegado, é preciso fazer essa repressão às práticas criminosas que atingem o patrimônio do trabalhador.

“Vamos continuar em Alenquer e Monte Alegre. Estendemos a operação até Alenquer, em apoio à delegada Fabíola, e podemos chegar até Prainha, onde sou eu quem responde pela delegacia, trabalhando contra essas práticas criminosas”, disse Jair Castro.

A Operação

Segundo a Polícia, os veículos tinham documentação e sinais identificadores adulterados, para dar a aparência de legalidade. Esses carros eram vendidos no município de Monte Alegre a preços bem abaixo do mercado. Em alguns casos, os criminosos inseriam dados falsos em papéis originais de certificado de registro e licenciamento dos veículos.

Os papéis que são fabricados pela Casa da Moeda faziam parte de um lote que foi roubado no estado do Espírito Santo. De acordo com a Polícia, caminhonetes que custam, aproximadamente, R$ 200 mil, por exemplo, eram vendidas por cerca de R$ 50 mil. A Polícia conseguiu recuperar aproximadamente R$ 1,5 milhão em veículos que foram apreendidos em diferentes endereços na zona rural e na zona urbana de Monte Alegre.

Por G1 Santarém — PA

